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Pilibhit News: ट्रांसफार्मर फुंकने से तीन दिनों से अंधेरे में डूबा शास्त्रीनगर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर/हजारा में शास्त्रीनगर गांव में ट्रांसफार्मर फुंकने से तीन दिनों से बिजली नहीं आई है। उपभोक्ता परेशान हैं और बरसात के मौसम में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों को अंधेरे में रहने के कारण जंगली पशुओं का डर भी सता रहा है। विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की जा रही है।

Pilibhit News: ट्रांसफार्मर फुंकने से तीन दिनों से अंधेरे में डूबा शास्त्रीनगर

Pilibhit News: पूरनपुर/ हजारा। ट्रांसफार्मर फुंकने से शास्त्रीनगर गांव में तीन दिनों से अंधेरा कायम है। शिकायत के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। बरसात के मौसम में बिजली आपूर्ति बाधित होने से उपभोक्ता परेशान हैं। उपभोक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग की। ट्रांस शारदा क्षेत्र के गांव शास्त्रीनगर में सम्पूर्णानगर विद्युत उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति की जा रही है। गांव में रखा ट्रांसफार्मर तीन दिन पहले फूंक गया। उपभोक्ताओं ने इसकी सूचना संपूर्णानगर विद्युत उपकेंद्र में की। आरोप है इसके बावजूद अधिकारी ट्रांसफार्मर की समस्या को अनदेखा कर रहे हैं। गांव में अंधेरा छाने से लोगों को जंगली हिंसक पशुओं का भी भय सताने लगा है।

स्कूली बच्चों की पढाई प्रभावित हो रही है। लेकिन शिकायत के बाद भी ट्रांसफार्मर न बदले जाने से उपभोक्ताओं में नाराजगी है। बुधवार को शास्त्रीनगर के उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग की गई। प्रदर्शन करने वालों में सुधाकर मिश्रा, क्षेत्र पंचायत सदस्य नंद किशोर,धनेश चौहान,राकेश कुमार, विरेंद्र कुमार,संजय कुमार, प्रभु सिंह, रामसमुझ,राम क्यास, सचिन चौहान, रामायण चौहान, पंकज भारती, बल किशुनमौर्य और साबिर हुसैन सहित कई लोग मौजूद रहे।

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