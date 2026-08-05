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Pilibhit News: मैलानी पैसेंजर की चपेट में आने से 15 बकरियों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में रेल पटरी पर चर रही 15 बकरियाँ ट्रेन की चपेट में आकर मर गईं। मैलानी पैसेंजर ट्रेन ने बकरियों को बचाने के लिए हॉर्न बजाया लेकिन बकरियाँ भागने के बजाय ट्रैक की ओर दौड़ीं। हादसे के बाद स्थानीय लोग घटना स्थल पर इकट्ठा हुए, लेकिन किसी ने बकरियों के स्वामित्व का दावा नहीं किया।

Pilibhit News: मैलानी पैसेंजर की चपेट में आने से 15 बकरियों की मौत

Pilibhit News: पूरनपुर। रेल पटरी के किनारे चर रही एक दर्जन से अधिक बकरियों की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर दर्जनों ग्रामीण पहुंच गए। हालांकि किसी ने भी बकरियों के स्वामित्व का दावा नहीं किया। मैलानी पैसेंजर पूरनपुर की तरफ आ रही थी। तभी यह हादसा हो गया। तहसील क्षेत्र के ढका जमीमा गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे सोमवार शाम कुछ लोग बकरियां चरा रहे थे। मैलानी की ओर से आ रही पैसेंजर ट्रेन ने ट्रैक के किनारे बकरियों को देखकर उन्हें बचाने के लिए हॉर्न बजाया। इस पर बकरियां दूर भागने के बजाय ट्रैक की ओर भागी।

इस दौरान ट्रेन की चपेट में आने लगभग 15 बकरियों की मौत हो गई। जानकारी लगते ही आसपास के दर्जनों लोग मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद ट्रेन गुजर गई। काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर ग्रामीणों की भीड़ बनी रही। बकरियों की मौत से पालकों को आर्थिक क्षति पहुंची। हालांकि भीड़ में मौजूद किसी ने भी बकरियां किसकी है। इसके बारे में कोई दावा नहीं किया।

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