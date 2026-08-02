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Pilibhit News: कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस की चपेट में आकर दो मवेशियों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में प्रीति नाम की किशोरी ने अपने पालतू मवेशियों को बचाने की कोशिश में रेलवे लाइन पर आए एक भैंस और उसके पड्डे को ट्रेन की चपेट में आने से घायल कर दिया। दोनों मवेशियों की मौत हो गई और प्रीति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसा हादसा शनिवार को सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव मढ़ा खुर्द कला में हुआ।

Pilibhit News: कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस की चपेट में आकर दो मवेशियों की मौत

Pilibhit News: पूरनपुर। शनिवार थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव मढ़ा खुर्द कला के रहने वाले रामपाल की बेटी प्रीति अंडरपास के पास मवेशी चरा रही थी। एक भैंस और उसका पड्डा रेलवे लाइन पर पहुंच गया। शाम को मैलानी की ओर से आ रही कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से दोनों मवेशियों की मौत हो गई। मवेशियों को बचाने में किशोरी प्रीति भी घायल हो गई। हादसे की जानकारी लगते ही किशोरी के परिजनों सहित दर्जनों लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घायल किशोरी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

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