Pilibhit News: इलाज में पैर कटा, गरीबी में परिवार घिरा मजबूरन नहर में कूद गया युवक

Pilibhit News: बिलसंडा। नगर से सटे बंडा के मकसूदापुर की बड़ी नहर में गुरुवार को बिलसंडा के एक युवक ने छलांग लगा दी। तेज बहाव के कारण आसपास के लोग उसे देखते ही रह गए। परिजनों को पता चला तो घर में कोहराम मचा। एनडीआरएफ टीम की मदद से पुलिस ने नहर में रेस्क्यू शुरू कराया है। मोहल्ला हाथीखाना निवासी संजीव उर्फ मोनू गुप्ता का कुछ माह पहले बीमारी के बाद डाक्टरों ने पहले पैर का अंगूठा और बाद में इन्फेक्शन बढ़ने के बाद एक पैर काट दिया था। महीनों इलाज और पैर कटने के बाद घर की माली हालत बहुत खराब हो गई। इसको लेकर मोनू अवसाद में था। ठेला लगाकर मोमोज चाउमीन बेचने वाले मोनू अपनी परिस्थिति से बुरी तरह जूझ रहे थे। परिजनों व साथियों ने सलाह दी कि ठेला नही तो कोई दूसरा काम कर लेना। पैर के जख्म में कुछ सुधार हुआ। कृत्रिम पैर लगाया गया। तो घर पर बैठे रहने की बजाय मोनू ने बुधवार को एक पुराना ई रिक्शा खरीदा। शाम के वक्त मोनू ई रिक्शा लेकर घर से बंडा की ओर गए। मकसूदापुर पुल के बीचोबीच उन्होंने रिक्शा खड़ा किया और बिना किसी देरी के नहर में छलांग लगा दी। कुछ लोगों ने उन्हें कूदता देखा तो शोर मचाया लेकिन नहर के तेज बहाव के आगे कुछ सेंकेड में ही सब कुछ शांत हो गया। परिजनों को सूचना मिली तो सभी रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। बंडा पुलिस भी पहुंच गई। परिजनों ने इस मामले की गुमशुदगी दर्ज कराई है। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि एनडीआरएफ टीम युवक की तलाश में जुटी है। परिजन मौके पर मौजूद थे。