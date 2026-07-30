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Pilibhit News: इलाज में पैर कटा, गरीबी में परिवार घिरा मजबूरन नहर में कूद गया युवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बिलसंडा में, एक युवक ने अपनी कठिनाइयों के कारण नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। मोनू, जिसका एक पैर काटा गया था, इस बात से अवसादित था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी और उसने ई-रिक्शा खरीदने की कोशिश की थी। उसका आत्मघाती कदम सभी के लिए चौंकाने वाला था।

Pilibhit News: इलाज में पैर कटा, गरीबी में परिवार घिरा मजबूरन नहर में कूद गया युवक

Pilibhit News: बिलसंडा। नगर से सटे बंडा के मकसूदापुर की बड़ी नहर में गुरुवार को बिलसंडा के एक युवक ने छलांग लगा दी। तेज बहाव के कारण आसपास के लोग उसे देखते ही रह गए। परिजनों को पता चला तो घर में कोहराम मचा। एनडीआरएफ टीम की मदद से पुलिस ने नहर में रेस्क्यू शुरू कराया है। मोहल्ला हाथीखाना निवासी संजीव उर्फ मोनू गुप्ता का कुछ माह पहले बीमारी के बाद डाक्टरों ने पहले पैर का अंगूठा और बाद में इन्फेक्शन बढ़ने के बाद एक पैर काट दिया था। महीनों इलाज और पैर कटने के बाद घर की माली हालत बहुत खराब हो गई। इसको लेकर मोनू अवसाद में था। ठेला लगाकर मोमोज चाउमीन बेचने वाले मोनू अपनी परिस्थिति से बुरी तरह जूझ रहे थे। परिजनों व साथियों ने सलाह दी कि ठेला नही तो कोई दूसरा काम कर लेना। पैर के जख्म में कुछ सुधार हुआ। कृत्रिम पैर लगाया गया। तो घर पर बैठे रहने की बजाय मोनू ने बुधवार को एक पुराना ई रिक्शा खरीदा। शाम के वक्त मोनू ई रिक्शा लेकर घर से बंडा की ओर गए। मकसूदापुर पुल के बीचोबीच उन्होंने रिक्शा खड़ा किया और बिना किसी देरी के नहर में छलांग लगा दी। कुछ लोगों ने उन्हें कूदता देखा तो शोर मचाया लेकिन नहर के तेज बहाव के आगे कुछ सेंकेड में ही सब कुछ शांत हो गया। परिजनों को सूचना मिली तो सभी रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। बंडा पुलिस भी पहुंच गई। परिजनों ने इस मामले की गुमशुदगी दर्ज कराई है। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि एनडीआरएफ टीम युवक की तलाश में जुटी है। परिजन मौके पर मौजूद थे。

पत्नी बच्चों की उजड़ गई दुनियां

पहले महीनों इलाज के बाद कर्जदार हो चुके मोनू का परिवार संकट में घिरा था। चंद लोगों की मदद से इलाज तो हो गया लेकिन पैर कटने के बाद मोनू अवसाद में था। दो बच्चों व पत्नी की परवरिश की चिंता में हर वक्त मोनू चिंतित था। किसी तरह उसने जुगाड़ से ई रिक्शा खरीदा सोचा एक पैर नही है ठेला लगा नही सकता यही किया जाए। मगर कुछ देर बाद भी पता नहीं ऐसी कौन सी बात मोनू को चुभ गई जो उसने नहर में छलांग लगा दी। उसके आत्मघाती कदम से हर कोई सन्न है।

बरसात के चलते पानी का बहाव तेज

मकसूदापुर नहर पर हर महीने कोई न कोई कूद कर अपनी जान दे देता है। सुसाइड प्वाइंट के नाम से अब लोग नहर का नाम ले रहें हैं। हर समय नहर का फ्लो इतना तेज होता है कि पास से गुजरने से ही लोग डर जाएं। बरसात में इनदिनों तो नहर अपने रौद्र रूप में है। तेज फ्लो से एनडीआरएफ टीम को भी रेस्क्यू में जूझना पड़ रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मोनू गुप्ता ने आत्महत्या क्यों की?
मोनू अवसाद में था, क्योंकि उसकी एक पैर काटी गई थी और घर की माली हालत खराब थी।
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