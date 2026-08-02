Pilibhit News: सड़क हादसे के मामले में मुकदमा
Pilibhit News: दियोरिया में 17 जुलाई को हुए सड़क हादसे में पिता देवस्वरूप और चार वर्षीय पुत्र आरव की मौत हो गई। दीनदयाल की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है। देवस्वरूप बाइक से अपने गांव से बीसलपुर जा रहे थे, तभी पीछे से आए वाहन ने टक्कर मार दी।
Pilibhit News: दियोरिया कला। सत्रह जुलाई को ढकिया रंजीत के पास हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत को लेकर मृतक देवस्वरूप के छोटे भाई दीनदयाल की तहरीर पर वाहन विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपरिया संजरपुर निवासी दीनदयाल पुत्र नेतराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके बड़े भाई 30 वर्षीय देवस्वरूप अपने चार वर्षीय बेटे आरव के साथ शाम साढ़े छह बजे बाइक द्वारा अपने गांव से बीसलपुर जा रहे थे। जैसे ही वह बेनीपुर बीसलपुर मार्ग पर ढकिया रंजीत के पास पहुंचे। तभी पीछे से आ रहे वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी।
जिससे देवस्वरूप की मौके पर ही मौत हो गई। उनके बेटे आरव ने इलाज को ले जाते दम तोड दिया था। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार पंजीकरण के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
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