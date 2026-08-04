Pilibhit News: करंट लगने से महिला की मौत
Pilibhit News: बीसलपुर के गांव मिघौना में बिजली के करंट से एक 55 वर्षीय महिला, बकीबा, की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। कोतवाल संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि परिवार ने लिखित में पोस्टमार्टम करने से मना किया।
Pilibhit News: बीसलपुर। गांव मिघौना में बिजली का करंट लगने से महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुची, लेकिन परिजनों से पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। बीसलपुर के गांव मिघौना निवासी मुख्तयार अहमद की 55 वर्षीय पत्नी बकीबा घर में चल रहे फर्राटा पंखे से टकरा गई और उसे करंट लग गया। जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। महिला की मौत की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुची, लेकिन परिजनों से पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है।
कोतवाल संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि परिजनों ने लिखित पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है।
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