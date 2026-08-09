Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: फंदे से लटका मिला ग्रामीण का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: सूचना पर पहुंची न्यूरिया पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भिजवायाफंदे से लटका मिला ग्रामीण शवफंदे से लटका मिला ग्रामीण शवफंदे से लटका मिला ग्रामीण शवफंदे से

Pilibhit News: फंदे से लटका मिला ग्रामीण का शव

Pilibhit News: पीलीभीत। ग्रामीण का शव घर पर ही फंदे से लटका मिला है। मृतक घर में अकेला था। सूचना पर पहुंची न्यूरिया पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवाया है। थाना न्यूरिया क्षेत्र के ग्राम मरौरी निवासी 45 वर्षीय माया स्वरूप घर में अकेले रहते थे। शनिवार सुबह काफी देर तक वह घर से बाहर नहीं निकले तो पड़ोसियों ने घर पर जाकर देखा। अंदर कमरे में उनका शव फंदे से लटका हुआ था। शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। सूचना पुलिस को दी गई तो थानाध्यक्ष न्यूरिया दिगंबर सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।

ये भी पढ़ें:Auraiya News: परिजनों से विवाद के बाद किसान ने फंदा लगाकर दी जान

ग्रामीणों के मुताबिक माया स्वरूप की पत्नी की करीब 16 वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि 18 वर्षीय बेटा कपिल देहरादून में रहकर नौकरी करता है। बच्चों के बाहर रहने के कारण माया स्वरूप घर में अकेले रहते थे। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें शराब पीने की आदत थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गाया है। परिजनों को भी सूचना दे दी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।