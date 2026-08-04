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Pilibhit News: बीसलपुर में शीशम के पेड़ से लटका मिला किशोर का शव, हत्या का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बीसलपुर के गांव अमरा करोड़ के 17 वर्षीय छात्र सुरजीत का शव गन्ने के खेत में पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सुरजीत सेना में भर्ती होना चाहता था। उसकी मौत से परिवार के साथ-साथ गांव में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Pilibhit News: बीसलपुर में शीशम के पेड़ से लटका मिला किशोर का शव, हत्या का आरोप

Pilibhit News: बीसलपुर। अमरा करोड़ में घर से घास काटने गए कक्षा ग्यारवीं के छात्र का शव गन्ने के खेत में शीशम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका जताई है। गांव अमरा करोड़ निवासी नन्हें लाल का 17 वर्षीय पुत्र सुरजीत गांव के ही सरदार बल्लभ भाई पटेल इंटर कालेज में कक्षा 11 का छात्र था। वह सुबह घर से खेतों में घास काटने की बात कहकर गया था। जब देर तक घर नही लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। छात्र का शव अर्जुनपुर के एक किसान के गन्ने के खेत में लगे पेड़ से लटका देखा गया। सूचना पर रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक के भाई सूरज ने गांव के एक व्यक्ति पर भू विवाद में हत्या कर शव पेड़ पर लटकाए जाने का आरोप लगाया है। कोतवाल संजीव शुक्ला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए।

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पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने शव का पंचनामा भरवाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इस बारे में कोतवाल संजीव शुक्ला ने बताया कि अमरा करोड़ के छात्र का शव गन्ने के खेत में शीशम के पेड़ पर फंदे पर लटका बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

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सुरजीत का सपना

बीसलपुर। बीसलपुर के गांव अमरा करोड़ निवासी नन्हे लाल के दो पुत्र हैं। बड़ा पुत्र सूरज छोटा पुत्र सुरजीत। सुरजीत ने हाईस्कूल में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। आगे चलकर वह सेना में भर्ती होने की बात अक्सर करता रहता था। सुबह जब वह घर से घास काटने गया तो माता विमला रानी उसका घर पर लौटने का इंतजार कर रही थी। जब वह घर नहीं आया तब परिजनों को चिंता हुई। परिजनों के मुताबिक वह सुबह केवल चाय पीकर ही गया था। छात्र की तलाश शुरू की गई। उसके बाद उसका शव शीशम के पेड़ पर लटका बरामद किया गया। परिजनों की माने तो गांव के ही एक परिवार से भू विवाद चल रहा है। आरोप है कि पहले भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। बेटे की मौत के बाद मां बदहवास हो गई है। तो वहीं भाई सूरज बुरी तरह से टूट गया है। वहीं मां बाप दुखी है कि बेटे के सेना में भर्ती होने के सपने अधूरे रह गए। सुरजीत काफी होनहार और मिलनसार था। उसकी मौत से उसके छात्र साथी भी काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूरे गांव इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या बता रहे हैं। पुलिस भी प्रथमदृष्टा आत्महत्या ही मान रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यदि छात्र ने आत्महत्या की तो आत्महत्या के पीछे क्या कारण है। परिजन भी किसी भी बात से साफ इनकार कर रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

सुरजीत की उम्र क्या थी?
सुरजीत की उम्र 17 वर्ष थी।
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