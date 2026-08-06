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Pilibhit News: ट्रैक्टर-ट्रॉली और ई-रिक्शा की टक्कर में चार लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बुधवार को दौलतपुर-गजरौला मार्ग पर अर्सिया बोझ गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर और ई-रिक्शा की भिड़ंत में एक दो वर्षीय बच्ची सहित चार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Pilibhit News: ट्रैक्टर-ट्रॉली और ई-रिक्शा की टक्कर में चार लोग घायल

Pilibhit News: बरखेड़ा। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे दौलतपुर-गजरौला मार्ग पर अर्सिया बोझ गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली और ई-रिक्शा की आमने-सामने की भिड़ंत में दो वर्षीय मासूम सहित चार लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घायलों में कुंदनपुर गौटिया निवासी शालू पत्नी रवि, उनकी दो वर्षीय पुत्री अदिति, शालू की मां ज्योति पत्नी राधेश्याम तथा ई-रिक्शा चालक समसुल पुत्र नबी हुसैन निवासी दौलतपुर शामिल हैं। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने सभी घायलों को सीएचसी बरखेड़ा पहुंचाया।

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प्राथमिक उपचार के बाद शालू, ज्योति और समसुल की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि मासूम अदिति का उपचार सीएचसी में किया गया। शालू अपनी मां और पुत्री के साथ थाना गजरौला क्षेत्र के सुहास गांव में रिश्तेदारी में जा रही थीं। पुलिस मामले की जांच कर फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है।

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