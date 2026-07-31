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Pilibhit News: सड़क हादसे में मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: थाना सुनगढी क्षेत्र के ग्राम गुटईया में एक दुखद दुर्घटना हुई। लाला राम ने पुलिस में बताया कि 6 जुलाई को उनका बेटा शिवम बाइक चला रहा था, जब एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद शिवम की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Pilibhit News: सड़क हादसे में मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज

Pilibhit News: थाना सुनगढी क्षेत्र के ग्राम गुटईया निवासी लाला राम ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि छह जुलाई को शाम छह बजे उसका पुत्र शिवम बाइक से जा रहा था। पुरानी पीलीभीत के पास उसकी बाइक को अज्ञात वाहन चालक ने तेजी और लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी। जिससे उसका पुत्र घायल हो गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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