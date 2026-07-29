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Pilibhit News: फायदे के लालच में लगवा रहे जाम, परेशान हो रहे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: ब्लॉक चौराहे से पकड़िया चौराहे जाने वाली सड़क पर रहता बाइकों का कब्जा, राहगीरों को निकलना मुश्किलफायदे के लालच में लगवा रहे जाम, परेशान हो रहे लोगफायद

Pilibhit News: फायदे के लालच में लगवा रहे जाम, परेशान हो रहे लोग

Pilibhit News: पूरनपुर। ब्लॉक चौराहे से पकड़िया चौराहे की ओर जाने वाली सड़क पर बेतरतीब खड़ी बाइकों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क के दोनों ओर बाइकें खड़ी होने से रास्ता संकरा हो जाता है और वाहनों के निकलने के दौरान जाम की स्थिति बन जाती है। सबसे अधिक परेशानी पैदल राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। इस रोड पर मोबाइल की दुकानों के साथ ही अन्य दुकानें हैं। लोग सामान लेने के लिए अपने वाहनों को सडक पर ही खडा कर देते हें। उनको दुकानदार भी मना नहीं करते हैं। सड़क किनारे बाइकें खड़ी कराने के पीछे कुछ लोगों का निजी फायदा जुड़ा हुआ है।

वाहनों को सड़क के किनारे खड़ा कराने के कारण आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। थोड़ी देर के लिए भी कोई बड़ा वाहन पहुंचने पर स्थिति और बिगड़ जाती है। कई बार वाहनों की कतार लगने से लोगों को काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। लोगों का कहना है कि सड़क पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। इससे सड़क पर दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। लोगों ने सड़क से बाइकों को हटवाकर नियमित रूप से निगरानी कराने की मांग की है, ताकि आवागमन सुचारु हो सके। बताया जा रहा है कि मोबाइल दुकानदार भी इसको लेकर गंभीर नहीं हैं। गाहक बाइक लेकर दुकान पर आता और काफी देर तक दुकान पर ही रहता है। ऐसे में हालात बिगड जाते हैं।

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