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Pilibhit News: बच्चों को बताया बाघ संरक्षण का महत्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: लालपुर में विश्व टाइगर दिवस के अवसर पर वन विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम और नेचर क्लब का आयोजन किया। डीएफओ मनीष सिंह ने बच्चों को बाघों के संरक्षण और उनके पर्यावरण में योगदान की महत्ता के बारे में बताया। कार्यक्रम में बाघ मित्र और ग्रामीणों ने वन्यजीवों के संरक्षण का संकल्प लिया।

Pilibhit News: बच्चों को बताया बाघ संरक्षण का महत्व

Pilibhit News: लालपुर। विश्व टाइगर दिवस पर माला रेंज के अंतर्गत ग्राम लालपुर में वन विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम एवं नेचर क्लब का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) मनीष सिंह ने नेचर क्लब के बच्चों को संबोधित किया। कहा कि बाघों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें समृद्ध जैव विविधता और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतीक बताया गया। ईडीसी सदस्य बनबारी लाल, बाघ मित्र संगम कुमार, महेंद्र पाल, आकाश, सुमन, रंजीत, विपिन सहित बड़ी संख्या में बाघ मित्र, नेचर क्लब के बच्चे एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

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कार्यक्रम के अंत में सभी ने बाघों और वन्यजीवों के संरक्षण का संकल्प लिया तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया।

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