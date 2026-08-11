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Pilibhit News: घर से नकदी और जेवरात चोरी, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत के सुनगढ़ी क्षेत्र में लीलावती के घर में अज्ञात चोरों ने रात को घुसकर नकदी और जेवरात चुरा लिए। परिवार को चोरी का पता अगले दिन सुबह चला। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने तहरीर पर कार्रवाई शुरू की तथा जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज देख रही है।

Pilibhit News: घर से नकदी और जेवरात चोरी, रिपोर्ट दर्ज

Pilibhit News: पीलीभीत। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के ग्राम सड़ा निवासी लीलावती के घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। पीड़िता के अनुसार घटना आठ अगस्त की रात की है। चोर घर में दाखिल हुए और कमरे में रखी नकदी तथा जेवरात लेकर फरार हो गए। परिवार को चोरी की जानकारी अगले दिन सुबह हुई। घर में सामान बिखरा पड़ा था, जिससे चोरी की घटना का पता चला। इसके बाद पीड़िता ने थाना सुनगढ़ी पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी और अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी। सूचना मिलने पर पहुंची सुनगढ़ी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है।

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