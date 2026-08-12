Pilibhit News: एलएच शुगर फैक्ट्री में दो घरों के ताले तोड़कर चोरी

Pilibhit News: पीलीभीत में एलएच शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड परिसर में चोरों ने दो घरों में घुसकर नकदी और सोने की अंगूठी चुरा ली। दोनों क्वार्टर के मालिक आवश्यक कार्य से बाहर थे। घटना का पता सुरक्षा गार्ड को चेकिंग के दौरान चला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Pilibhit News: पीलीभीत। एलएच शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड परिसर में चोरों ने दो घरों के ताले तोड़कर नकदी और सोने की अंगूठी समेत अन्य सामान चोरी कर लिया गया। दोनों क्वार्टरों के स्वामी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए थे। घटना का पता सोमवार सुबह सुरक्षा गार्ड की चेकिंग के दौरान चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

घटना का विवरण थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में स्थित एलएच शुगर फैक्ट्री में 10 अगस्त की सुबह करीब सात बजे सुरक्षा गार्ड वसंत लाल फैक्ट्री परिसर स्थित आवासों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आवास संख्या सी-1 और सी-5 के कुंडे टूटे और ताले निकले हुए देखे। आवास सी एक आबकारी विभाग के उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह के नाम आवंटित है, जबकि सी-5 कंपनी सेक्रेटरी शशांक अग्रवाल के नाम है। दोनों के बाहर होने की जानकारी मिलने के बाद गार्ड ने मोबाइल पर उन्हें घटना की सूचना दी।

चोरी का सामान मौके पर पहुंचे शशांक अग्रवाल ने बताया कि कपड़ों में रखे करीब 12 हजार रुपये चोरी हुए हैं। वहीं नरेंद्र सिंह के क्वार्टर में बने मंदिर से पांच ग्राम की अंगूठी और 1100 रुपये, हाल में मेज पर रखे गत्ते के डिब्बे से करीब एक हजार रुपये तथा गोलक में रखे कुछ फुटकर रुपये गायब मिले। घटना के संबंध में एलएच शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के सुरक्षा अधिकारी किशन सिंह बिष्ट की ओर से कोतवाली सुनगढ़ी में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। सूचना पर पहुंची थाना सुनगढ़ी पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जानकारी जुटाई। प्रभारी निरीक्षक नरेश त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर घटना के उपलक्ष्य के प्रयास किए जा रहे हैं।