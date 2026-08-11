Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय और शारदा नदी का तट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: कांवड़ियों ने सिरसा के जंगल में स्थित बाबा इकोत्तरनाथ पर जलाभिषेक किया। इस दौरान भारी भीड़ बनी रही। एसडीएम मयंक गोस्वामी, तहसीलदार आशीष कुमार गुप्ता ने

Pilibhit News: बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय और शारदा नदी का तट

Pilibhit News: पूरनपुर। कांवड़ियों ने सिरसा के जंगल में स्थित बाबा इकोत्तरनाथ पर जलाभिषेक किया। इस दौरान भारी भीड़ बनी रही। एसडीएम मयंक गोस्वामी, तहसीलदार आशीष कुमार गुप्ता ने इक्कोतरनाथ मंदिर पहुंचकर कांवड़ यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा की व्यवस्था दुखी। सुचारु आवागमन के लिए कानूनगो और लेखपालों की डयूटी लगाई गई। शारदा नदी के धनाराघाट पर भी प्रशासनिक सुरक्षा के बीच कांविड़यों ने जल भरा। नायब तहसीलदार ऋषिकांत दीक्षित सहित घुंघचाई थाने की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। इसके अलावा धनाराघाट में भी कावंड़ियों का जमावाड़ा रहा। सुरक्षा के लिहाज से हजारा थाने की पुलिस तैनात रही।

ये भी पढ़ें:Banka News: श्रावणी मेला:तीखी धूप में तपता रहा कांवरिया पथ, आस्था ने नहीं थमने दिए कदम

सिरसा और बंडा चौराहे पर कोतवाल पवन कुमार पांडे फोर्स के साथ मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Hamirpur News: सावन का दूसरा सोमवार : हर-हर महादेव से गूंजे शिवालय
ये भी पढ़ें:भगवान शिव के जयकारों से गूंजता रहा हस्तिनापुर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।