Pilibhit News: बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय और शारदा नदी का तट
Pilibhit News: कांवड़ियों ने सिरसा के जंगल में स्थित बाबा इकोत्तरनाथ पर जलाभिषेक किया। इस दौरान भारी भीड़ बनी रही। एसडीएम मयंक गोस्वामी, तहसीलदार आशीष कुमार गुप्ता ने
Pilibhit News: पूरनपुर। कांवड़ियों ने सिरसा के जंगल में स्थित बाबा इकोत्तरनाथ पर जलाभिषेक किया। इस दौरान भारी भीड़ बनी रही। एसडीएम मयंक गोस्वामी, तहसीलदार आशीष कुमार गुप्ता ने इक्कोतरनाथ मंदिर पहुंचकर कांवड़ यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा की व्यवस्था दुखी। सुचारु आवागमन के लिए कानूनगो और लेखपालों की डयूटी लगाई गई। शारदा नदी के धनाराघाट पर भी प्रशासनिक सुरक्षा के बीच कांविड़यों ने जल भरा। नायब तहसीलदार ऋषिकांत दीक्षित सहित घुंघचाई थाने की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। इसके अलावा धनाराघाट में भी कावंड़ियों का जमावाड़ा रहा। सुरक्षा के लिहाज से हजारा थाने की पुलिस तैनात रही।
सिरसा और बंडा चौराहे पर कोतवाल पवन कुमार पांडे फोर्स के साथ मौजूद रहे।
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