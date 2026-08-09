Pilibhit News: किशोरी को ले गया युवक,रिपोर्ट दर्ज
Pilibhit News: थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव के निवासी ग्रामीण ने थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को 7 अगस्त 2026 की रात
Pilibhit News: बरखेड़ा। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव के निवासी ग्रामीण ने थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को 7 अगस्त 2026 की रात्रि में करीब 12 बजे गांव का ही रहने वाला देव बहला-फुसलाकर ले गया। उन्होंने अपनी पुत्री की काफी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी।
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