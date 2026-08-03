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Pilibhit News: किशोर के साथ मारपीट, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में, हरीशंकर ने रिपोर्ट दर्ज की है कि उसके 15 वर्षीय पुत्र इंद्रेव को प्रवीण श्रीवास्तव ने बेवजह गाली देते हुए मारपीट की। विरोध पर जान से मारने की धमकी दी गई। घायल युवक का मेडिकल परीक्षण कराया गया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

Pilibhit News: किशोर के साथ मारपीट, मुकदमा दर्ज

Pilibhit News: पीलीभीत। थाना सुनगढी क्षेत्र के ग्राम रूपपुर कमालू निवासी हरीशंकर ने थाना सुनगढी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि 31 जुलाई को शाम साढे चार बजे उसके 15 वर्षीय पुत्र इंद्रेव के साथ गांव के प्रवीण श्रीवास्तव ने बेवजह गालीगलौज करते हुए मारपीट की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में उसके सिर पर चोट आई है। पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल कराकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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