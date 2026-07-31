Pilibhit News: झगड़े के दौरान महिला ने किशोर पर चाकू से किया हमला
Pilibhit News: पूरनपुर में एक किशोर रिजान हैदर पर पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों ने हमला किया। आरोपियों में से एक की मां ने किशोर पर चाकू से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी फरार हैं।
Pilibhit News: पूरनपुर। दवा लेने जा रहे किशोर के साथ पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों ने मारपीट की। इस दौरान पहुंची एक आरोपी की मां ने किशोर पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकायत पर पुलिस ने महिला सहित चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर कलां के रहने वाले रिजान हैदर गुरुवार को गांव में दवा लेने जा रहे थे। आरोप है पुरानी रंजिश को लेकर अरमान और तौहीद ने स्कूल के पास आगे से बाइक लगाकर उसे घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे।
जब इसकी जानकारी आरोपी अरमान की मां को लगी तो वह एक अज्ञात महिला के साथ मौके पर पहुंच गईं। अरमान की मां ने झगड़े के दौरान रिजान हैदर पर चाकू से हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। राहगीरों ने बमुश्किल किशोर को बचाया। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने रिजान हैदर के पिता हसन हैदर की तहरीर पर अरमान पुत्र नईम, तौहीद पुत्र शाकिर, अरमान की मां और एक अन्य अज्ञात महिला निवासी शेरपुर कलां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।