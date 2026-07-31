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Pilibhit News: झगड़े के दौरान महिला ने किशोर पर चाकू से किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में एक किशोर रिजान हैदर पर पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों ने हमला किया। आरोपियों में से एक की मां ने किशोर पर चाकू से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी फरार हैं।

Pilibhit News: झगड़े के दौरान महिला ने किशोर पर चाकू से किया हमला

Pilibhit News: पूरनपुर। दवा लेने जा रहे किशोर के साथ पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों ने मारपीट की। इस दौरान पहुंची एक आरोपी की मां ने किशोर पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकायत पर पुलिस ने महिला सहित चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर कलां के रहने वाले रिजान हैदर गुरुवार को गांव में दवा लेने जा रहे थे। आरोप है पुरानी रंजिश को लेकर अरमान और तौहीद ने स्कूल के पास आगे से बाइक लगाकर उसे घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे।

जब इसकी जानकारी आरोपी अरमान की मां को लगी तो वह एक अज्ञात महिला के साथ मौके पर पहुंच गईं। अरमान की मां ने झगड़े के दौरान रिजान हैदर पर चाकू से हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। राहगीरों ने बमुश्किल किशोर को बचाया। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने रिजान हैदर के पिता हसन हैदर की तहरीर पर अरमान पुत्र नईम, तौहीद पुत्र शाकिर, अरमान की मां और एक अन्य अज्ञात महिला निवासी शेरपुर कलां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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