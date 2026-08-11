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Pilibhit News: कौर पंजाबी विरसा क्लब ने धूमधाम से मनाया तीज उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में कौर पंजाबी विरसा क्लब ने तीज उत्सव धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर गिद्धा, लोकनृत्य और पंजाबी गीतों का प्रदर्शन किया। मुख्य आकर्षण तीज क्वीन प्रतियोगिता रही, जिसमें बलजीत कौर संधू विजयी रहीं। आयोजन ने पंजाबी संस्कृति को सहेजने का संदेश भी दिया।

Pilibhit News: कौर पंजाबी विरसा क्लब ने धूमधाम से मनाया तीज उत्सव

Pilibhit News: पूरनपुर। कौर पंजाबी विरसा क्लब की ओर से शहर के एक होटल में तीज उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में पंजाबी संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिली। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सजकर गिद्धा, पंजाबी गीत और लोकनृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन मीत ढिल्लों ने किया। आयोजन को मीत ढिल्लों, गुरजीत कौर जौहल और जसप्रीत कौर पन्नू ने प्रायोजित किया। महिलाओं के लिए पंजाबी संस्कृति और विरासत से जुड़े प्रश्नोत्तर व मनोरंजक खेल कराए गए। गिद्धा और भंगड़ा ने कार्यक्रम में उत्साह भर दिया।उत्सव का मुख्य आकर्षण तीज क्वीन प्रतियोगिता रही। इसमें महिलाओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया।

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प्रतियोगिता में बलजीत कौर संधू ने तीज क्वीन का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा स्वादिष्ट पंजाबी व्यंजनों की व्यवस्था की गई, जिसका सभी ने आनंद लिया। महिलाओं ने गीत-संगीत, गिद्धा और विभिन्न खेलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान पंजाबी संस्कृति और विरासत को सहेजने का संदेश भी दिया गया। उत्साह और उल्लास से भरे माहौल में तीज उत्सव यादगार बन गया।

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