Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: शिक्षक समाज हमेशा लोकतंत्र की बौद्धिक शक्ति : फूलबाबू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को लेकर सपा के शिक्षक विधान परिषद (एमएलसी) प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर की मौजूदगी में बैठक

Pilibhit News: शिक्षक समाज हमेशा लोकतंत्र की बौद्धिक शक्ति : फूलबाबू

Pilibhit News: पीलीभीत। बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को लेकर सपा के शिक्षक विधान परिषद (एमएलसी) प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर की मौजूदगी में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में चुनावी रणनीति, शिक्षक मतदाताओं तक प्रभावी पहुंच, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान और संगठनात्मक समन्वय को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिक्षक विधान परिषद चुनाव के लिए पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां उर्फ़ फूलबाबू को पीलीभीत जनपद का जिला प्रभारी नियुक्त किया है। संगठनात्मक की बैठकों को धार देने के लिए आवश्यक मंथन किया गया। सपा के प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर ने कहा कि शिक्षक समाज हमेशा लोकतंत्र की बौद्धिक शक्ति रहा है।

ये भी पढ़ें:शिक्षक निर्वाचन के लिए स्कूल-कालेजों में किया जनसंपर्क

उन्होंने कहा कि यह चुनाव शिक्षकों के सम्मान, अधिकारों और भविष्य की आवाज़ को मजबूत करने का चुनाव है। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद सिंह यादव, आरती महेंद्र, दिव्या गंगवार, काशीराम सरोज, बालकराम सागर, रियाज खान आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।