Pilibhit News: शिक्षक समाज हमेशा लोकतंत्र की बौद्धिक शक्ति : फूलबाबू
Pilibhit News: बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को लेकर सपा के शिक्षक विधान परिषद (एमएलसी) प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर की मौजूदगी में बैठक
Pilibhit News: पीलीभीत। बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को लेकर सपा के शिक्षक विधान परिषद (एमएलसी) प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर की मौजूदगी में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में चुनावी रणनीति, शिक्षक मतदाताओं तक प्रभावी पहुंच, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान और संगठनात्मक समन्वय को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिक्षक विधान परिषद चुनाव के लिए पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां उर्फ़ फूलबाबू को पीलीभीत जनपद का जिला प्रभारी नियुक्त किया है। संगठनात्मक की बैठकों को धार देने के लिए आवश्यक मंथन किया गया। सपा के प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर ने कहा कि शिक्षक समाज हमेशा लोकतंत्र की बौद्धिक शक्ति रहा है।
उन्होंने कहा कि यह चुनाव शिक्षकों के सम्मान, अधिकारों और भविष्य की आवाज़ को मजबूत करने का चुनाव है। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद सिंह यादव, आरती महेंद्र, दिव्या गंगवार, काशीराम सरोज, बालकराम सागर, रियाज खान आदि रहे।
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