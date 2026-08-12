Pilibhit News: योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाना बिल्कुल अनुचित : जिलाध्यक्ष
Pilibhit News: पीलीभीत। अशोक कॉलोनी में उप्र जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा हुई। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की बाध्यता समाप्त करने के लिए आंदोलन की योजना बनाई गई। स्थानीय स्तर से शासन स्तर तक समस्याओं के निराकरण के लिए कार्ययोजना का निर्माण होगा।
Pilibhit News: पीलीभीत। अशोक कॉलोनी में उप्र जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की ओर से आयोजित बैठक में शिक्षकों की तमाम समस्याओं पर चर्चा की गई। वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की बाध्यता को समाप्त करने के लिए एक बार फिर आंदोलन की योजना बनाई गई।
शिक्षकों की चिंताएँ
शिक्षक संघ के ज़िलाध्यक्ष लाल करन ने कहा कि इस दिशा में प्रदेश कार्यकारिणी से निर्देशों का इंतज़ार है। प्रदेश से निर्देश मिलने पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक बार पुनः टेट की बाध्यता को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि टीईटी पास करने की बात नहीं है, लेकिन इतने वर्ष विभाग में योगदान देने के बाद योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाना बिल्कुल अनुचित है।
कार्य योजना का निर्माण
इसके अलावा शिक्षकों की अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए कार्ययोजना बनाकर स्थानीय स्तर से शासन स्तर तक भेजा जाएगा। महामंत्री मोहम्मद सिद्दीक़ ने कहा कि सभी नवगठित ब्लॉक इकाइयों को सक्रिय होने की आवश्यकता है। सभी इकाइयाँ जिले, मंडल और प्रदेश स्तर से मिलने वाले दिशानिर्देश पर अमल कर संघ के हाथों को मज़बूत बनाना है।
श्रद्धांजलि
बैठक में पिछले माह मंडलीय महामंत्री अरविंद कुमार गंगवार के हृदयाघात से आकस्मिक निधन होने पर गहरा शोक व्यक्त कर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कोषाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र कन्हैया, नीरजपाल सिंह, सत्येंद्र कुमार, पवन कुमार, राजेश कुमार वर्मा, संदीप कुमार, पवन कुमार गंगवार, अमित कुमार शर्मा, नंद किशोर गंगवार, कृष्ण कुमार रजक, सुरेश कुमार आदि रहे।
प्रश्नोत्तरी
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