Pilibhit News: बाइक सवार शिक्षक पर बाघ ने मारा झपटा, बाल-बाल बचे
Pilibhit News: गुरुवार शाम ट्रांस शारदा क्षेत्र में एक अध्यापक बाघ के हमले से बाल-बाल बचे। बाघ ने बाइक पर सवार अध्यापक पर हमला किया, लेकिन संयोगवश वे बाइक से नहीं गिरे। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
Pilibhit News: हजारा, संवाददाता। ट्रांस शारदा क्षेत्र में गुरुवार शाम एक अध्यापक बाघ के हमले में बाल-बाल बच गए। गन्ने के खेत से अचानक निकले बाघ ने बाइक सवार पर झपट्टा मार दिया। संयोगवश अध्यापक बाइक से नहीं गिरे, जिससे उनकी जान बच गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्राम भरजूनियां फार्म के रहने वाले और लाल बहादुर शास्त्री इंटर कालेज नेहरूनगर हजारा के अध्यापक जसवीर सिंह गुरुवार शाम बलफार्म में अपनी ससुराल से बाइक से घर लौट रहे थे तभी बलफार्म के खड़ंजा मार्ग पर सड़क किनारे गन्ने के खेत में छिपा बाघ अचानक बाहर निकला और उन पर हमला कर दिया।
बाघ का पंजा उनकी पैंट को छूता हुआ निकल गया। अचानक हुए हमले से वह घबरा गए, लेकिन संतुलन बनाए रखने के कारण बाइक से नीचे नहीं गिरे। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बाघ के हमले की खबर फैलते ही क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने तथा बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने की मांग की है। लोगों का कहना है कि ट्रांस शारदा क्षेत्र में लगातार बाघ की मौजूदगी देखी जा रही है, जिससे खेतों में काम करने वाले किसानों और राहगीरों में दहशत व्याप्त है।
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