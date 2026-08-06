Pilibhit News: पीलीभीत की स्वाति ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय में किया टॉप
Pilibhit News: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की ओर से बीते दिवस आयोजित दीक्षांत समारोह में जिले की बेटियों ने गोल्ड मेडल झटक कर नाम रोशन किया।
Pilibhit News: पीलीभीत। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की ओर से बीते दिवस आयोजित दीक्षांत समारोह में जिले की बेटियों ने गोल्ड मेडल झटक कर नाम रोशन किया। ललौरीखेड़ा विकास खंड के अड़ासेई निवासी यशवंत सिंह की बेटी स्वाति गंगवार ने बीएससी (माइक्रोबायोलॉजी) परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अभाविप के जिला प्रमुख डा.गौरव वर्मा की भतीजी स्वाति को दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। समारोह में बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार एवं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.केपी सिंह ने सराहा।
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