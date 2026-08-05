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Pilibhit News: शादी के 106 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, हत्या का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: सूचना पर पहुंची दियोरिया पुलिस और फारेंसिक टीमशादी के 106 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, हत्या का आरोपशादी के 106 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौ

Pilibhit News: शादी के 106 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, हत्या का आरोप

Pilibhit News: दियोरिया। दियोरिया थाना क्षेत्र के गांव सिंधौरा बिंदुआ में शादी के महज 106 दिन बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष ने ससुरालियों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।दियोरिया थाना क्षेत्र के गांव सिंधौरा बिंदुआ निवासी विकास पुत्र ओमप्रकाश की पत्नी राखी ने बुधवार तड़के करीब चार बजे कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे तत्काल पीलीभीत के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। राखी मूल रूप से बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव काजरबोझी की रहने वाली थी।

उसकी शादी 20 अप्रैल 2026 को विकास के साथ हुई थी। शादी के महज 106 दिन बाद हुई इस घटना पर मायके पक्ष के लोगों ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उससे दहेज में 50 हजार रुपए और जेवरों की मांग की जाती थी। घटना की सूचना मिलते ही दियोरिया थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम तथा न्याय तहसीलदार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने राखी को जहर देकर उसकी हत्या की है। थाना प्रभारी गौतम सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

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