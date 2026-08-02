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Pilibhit News: सेवानिवृत्त होने पर उपनिरीक्षक को दी गई भावभीनी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: जहानाबाद के उप निरीक्षक ज्ञानचंद ने 60 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति हासिल की। विदाई समारोह में उनके द्वारा पुलिस सेवा के अनुभवों को साझा किया गया और सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया गया। प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्य भी समारोह में मौजूद थे।

Pilibhit News: सेवानिवृत्त होने पर उपनिरीक्षक को दी गई भावभीनी विदाई

Pilibhit News: जहानाबाद। थाना जहानाबाद में तैनात उप निरीक्षक ज्ञानचंद पुलिस विभाग में 60 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने रुंधे स्वर में जहानाबाद में तैनाती के दौरान मिले सहयोग के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा में अनेक उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह ने उन्हें दुशाला और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी परिवार से दूर रहकर समाज और जनता की सेवा करते हैं, अब उनके लिए परिवार के साथ समय बिताने का अवसर है।

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समारोह में उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, योगेश कुमार सहित सभी महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान उनकी पत्नी उषा देवी, भाई प्रमोद, रिशिपाल, दामाद अजय, पुत्री स्वाति, एडवोकेट वैशाली तथा पुत्रवधू सोनिश भी उपस्थित रहीं।

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