Pilibhit News: सेवानिवृत्त होने पर उपनिरीक्षक को दी गई भावभीनी विदाई
Pilibhit News: जहानाबाद के उप निरीक्षक ज्ञानचंद ने 60 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति हासिल की। विदाई समारोह में उनके द्वारा पुलिस सेवा के अनुभवों को साझा किया गया और सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया गया। प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्य भी समारोह में मौजूद थे।
Pilibhit News: जहानाबाद। थाना जहानाबाद में तैनात उप निरीक्षक ज्ञानचंद पुलिस विभाग में 60 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने रुंधे स्वर में जहानाबाद में तैनाती के दौरान मिले सहयोग के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा में अनेक उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह ने उन्हें दुशाला और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी परिवार से दूर रहकर समाज और जनता की सेवा करते हैं, अब उनके लिए परिवार के साथ समय बिताने का अवसर है।
समारोह में उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, योगेश कुमार सहित सभी महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान उनकी पत्नी उषा देवी, भाई प्रमोद, रिशिपाल, दामाद अजय, पुत्री स्वाति, एडवोकेट वैशाली तथा पुत्रवधू सोनिश भी उपस्थित रहीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।