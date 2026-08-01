Pilibhit News: जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों का हंगामा, दुर्व्यवहार का आरोप
Pilibhit News: बीसलपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने प्रबंधन और शिक्षकों के खिलाफ पठान प्रदर्शन किया। छात्रों ने दुर्व्यवहार और शारीरिक दंड का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। एसडीएम ने छात्रों से बातचीत कर मामले की जांच का आश्वासन दिया। विद्यालय प्रशासन ने आरोपों को खारिज किया।
Pilibhit News: बीसलपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय शिवपुरी नवदिया में शुक्रवार को छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर अचानक प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर रहे छात्रों के रुख की जानकारी के बाद एसडीएम भी पहुंचे। यहां अभिभावकों को बुला कर संवाद किया गया। छात्रों ने विद्यालय प्रशासन और कुछ शिक्षकों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। बमुश्किल संवाद के बाद छात्रों को समझाया गया। शुक्रवार को विद्यालय परिसर में अचानक छात्र एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ अध्यापकों द्वारा छात्रों के साथ मारपीट की गई। जिससे आक्रोशित छात्र विद्यालय परिसर से बाहर निकल आए और कई छात्र स्कूल से बाहर भाग गए। सूचना पर एसडीएम नागेंद्र पांडेय मय कोतवाली के पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। छात्रों का कहना है कि अनुशासन के नाम पर उन्हें बार-बार शारीरिक दंड दिया जाता है। आरोप है कि कुछ शिक्षक अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं।
विद्यालय प्रशासन की प्रतिक्रिया
वहीं, विद्यालय प्रशासन ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि संस्थान में मोबाइल फोन प्रतिबंधित हैं। इसके बाद भी कुछ छात्रों के पास मोबाइल फोन पाए गए थे। इसी आधार पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। इसे छात्रों ने गलत मान कर विरोध किया। अनुशासन के लिए नियम है। मारपीट या दुर्व्यवहार का आरोप निराधार है।
जांच और छात्रों की मांग
एसडीएम नागेंद्र पांडेय ने बताया कि पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कराई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। छात्रों की मांग मोबाइल को अलाऊ करने की थी। जबकि कॉलेज में मोबाइल प्रतिबंधित है। साथ ही कुछ शिक्षकों के व्यवहार को लेकर वे नाखुश थे। पर समझा दिया गया है।
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