Pilibhit News: जन्मदिन पर पेड़ लगा कर दिया संदेश
Pilibhit News: जसमीत कौर, एसके पब्लिक स्कूल बरहैनी की कक्षा एक की छात्रा, ने अपने जन्मदिन पर स्कूल परिसर में पेड़ लगाकर समारोह मनाया। स्कूल के एमडी जगजीत सिंह ने इस पहल को अनूठा और प्रेरणादायी बताया और कहा कि यह प्रयास एक बड़ा संदेश है।
Pilibhit News: मझोला। एसके पब्लिक स्कूल बरहैनी में कक्षा एक की छात्रा जसमीत कौर ने स्कूल परिसर में पेड़ लगाकर अपना जन्मदिन मनाया। एमडी जगजीत सिंह ने जसमीत की पहल को अनूठा और प्रेरणादायी बताया। कहा कि बच्ची का प्रयास सार्थक रहा और यह एक बड़ा संदेश है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।