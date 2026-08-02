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Pilibhit News: जन्मदिन पर पेड़ लगा कर दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: जसमीत कौर, एसके पब्लिक स्कूल बरहैनी की कक्षा एक की छात्रा, ने अपने जन्मदिन पर स्कूल परिसर में पेड़ लगाकर समारोह मनाया। स्कूल के एमडी जगजीत सिंह ने इस पहल को अनूठा और प्रेरणादायी बताया और कहा कि यह प्रयास एक बड़ा संदेश है।

Pilibhit News: जन्मदिन पर पेड़ लगा कर दिया संदेश

Pilibhit News: मझोला। एसके पब्लिक स्कूल बरहैनी में कक्षा एक की छात्रा जसमीत कौर ने स्कूल परिसर में पेड़ लगाकर अपना जन्मदिन मनाया। एमडी जगजीत सिंह ने जसमीत की पहल को अनूठा और प्रेरणादायी बताया। कहा कि बच्ची का प्रयास सार्थक रहा और यह एक बड़ा संदेश है।

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