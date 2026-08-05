Pilibhit News: स्वस्थ भारत का संदेश लेकर दौड़े जवान और युवा, आशीष अशोक ने मारी बाजी
Pilibhit News: पांच किमी मैराथन में 121 प्रतिभागियों ने दिखाया दमस्वस्थ भारत का संदेश लेकर दौड़े जवान और युवा, आशीष अशोक ने मारी बाजीस्वस्थ भारत का संदेश लेकर दौड़े
Pilibhit News: पीलीभीत। क्षेत्रीय मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की ओर से बुधवार को 49वीं वाहिनी के एओआर नागोरिया कट में पांच किमी लघु मैराथन का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में एसएसबी के जवानों के साथ स्थानीय नागरिकों और स्कूली बच्चों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप महानिरीक्षक अनिल कुमार ने की। इस दौरान 49वीं वाहिनी के कमांडेंट शेर सिंह चौधरी समेत अन्य अधिकारी, ग्राम प्रधान और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मैराथन में कुल 121 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 49वीं वाहिनी की ई समवाय के आरक्षी (सामान्य) जादव आशीष अशोक ने प्रथम, ग्राम रामनगरा निवासी शिव राजभर ने द्वितीय तथा आरक्षी (सामान्य) अशोक केएस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
समापन समारोह में उप महानिरीक्षक अनिल कुमार ने विजेताओं समेत कुल 47 प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में स्वास्थ्य, फिटनेस, अनुशासन और खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ समाज में सकारात्मक संदेश भी देते हैं।
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