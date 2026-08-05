Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: स्वस्थ भारत का संदेश लेकर दौड़े जवान और युवा, आशीष अशोक ने मारी बाजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पांच किमी मैराथन में 121 प्रतिभागियों ने दिखाया दमस्वस्थ भारत का संदेश लेकर दौड़े जवान और युवा, आशीष अशोक ने मारी बाजीस्वस्थ भारत का संदेश लेकर दौड़े

Pilibhit News: स्वस्थ भारत का संदेश लेकर दौड़े जवान और युवा, आशीष अशोक ने मारी बाजी

Pilibhit News: पीलीभीत। क्षेत्रीय मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की ओर से बुधवार को 49वीं वाहिनी के एओआर नागोरिया कट में पांच किमी लघु मैराथन का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में एसएसबी के जवानों के साथ स्थानीय नागरिकों और स्कूली बच्चों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप महानिरीक्षक अनिल कुमार ने की। इस दौरान 49वीं वाहिनी के कमांडेंट शेर सिंह चौधरी समेत अन्य अधिकारी, ग्राम प्रधान और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मैराथन में कुल 121 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 49वीं वाहिनी की ई समवाय के आरक्षी (सामान्य) जादव आशीष अशोक ने प्रथम, ग्राम रामनगरा निवासी शिव राजभर ने द्वितीय तथा आरक्षी (सामान्य) अशोक केएस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

समापन समारोह में उप महानिरीक्षक अनिल कुमार ने विजेताओं समेत कुल 47 प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में स्वास्थ्य, फिटनेस, अनुशासन और खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ समाज में सकारात्मक संदेश भी देते हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News SSB

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।