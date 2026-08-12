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Pilibhit News: एसएसबी, आरआरटी और पुलिस ने शारदा नदी में किया रेस्क्यू ड्रिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में एसएसबी, आरआरटी और पुलिस के जवानों ने शारदा नदी में बचाव ड्रिल का अभ्यास किया। यह अभ्यास बाढ़ आपदा की स्थिति में त्वरित बचाव कार्यों की तैयारियों की परीक्षा के लिए किया गया। टीम ने गहरे पानी में डूबते व्यक्ति को सफलतापूर्वक बचाया और टीमवर्क तथा साहस का प्रदर्शन किया।

Pilibhit News: एसएसबी, आरआरटी और पुलिस ने शारदा नदी में किया रेस्क्यू ड्रिल

Pilibhit News: पूरनपुर। मंगलवार को एसएसबी और आरआरटी और पुलिस के जवानों ने शारदा नदी में रेस्क्यू ड्रिल का अभ्यास किया। इस दौरान गहरे पानी में डूबते व्यक्ति को बचाने का सफल अभ्यास किया गया। सशस्त्र सीमा बल की 49 वीं वाहिनी के कमांडेंट शेर सिंह चौधरी के निर्देशन में बाढ़ आपदा की स्थिति में त्वरित बचाव और राहत कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम (आरआरटी) टीम के साथ शारदा नदी पर रेस्क्यू ड्रिल किया। इस दौरान टीमों ने मोटर बोट से नदी के पानी में बचाव अभियान का अभ्यास किया। टीम ने गहरे पानी में फंसे व्यक्ति की तलाश कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला।

आरआरटी के जवानों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में साहस के साथ त्वरित प्रतिक्रिया और टीमवर्क का प्रभावी प्रदर्शन किया। इस रेस्क्यू ड्रिल में पुलिस के जवानों ने भी सहभागिता करते हुए अभ्यास किया। संयुक्त अभ्यास के दौरान आपदा की स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय त्वरित प्रतिक्रिया पर जोर दिया गया।

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