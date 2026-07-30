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Pilibhit News: जंगल से भटककर खेतों में पहुंचा चीतल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: लालपुर के पास पीलीभीत टाइगर रिजर्व की माला रेंज से एक चीतल खेतों में पहुंच गया। स्थानीय लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा हुए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। जंगल से जानवरों के खेतों में आने की समस्या बनी हुई है, लेकिन वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

Pilibhit News: जंगल से भटककर खेतों में पहुंचा चीतल

Pilibhit News: लालपुर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की माला रेंज के जंगल से भटककर एक चीतल लालपुर पुलिया के पास खेतों में पहुंच गया। खेतों में चीतल को घूमता देख राहगीर और स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जंगल से निकलकर आए दिन वन्यजीव खेतों में आ जाते हैं। वन विभाग की तरफ से जंगली जानवरों को रोकने का अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

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