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Pilibhit News: गुरु पूर्णिमा पर अलखेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत के परम अक्रिय धाम के अलखेश्वर महादेव मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा, सत्संग और भंडारे का आनंद लिया। विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने सेवा कार्य किए और गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। हजारों भक्तों ने भंडारे में प्रसाद प्राप्त किया और सत्य परमात्मा बोध शिविर का समापन हुआ।

Pilibhit News: गुरु पूर्णिमा पर अलखेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

Pilibhit News: पीलीभीत। खमरिया पुल स्थित परम अक्रिय धाम के प्रसिद्ध अलखेश्वर महादेव मंदिर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर आध्यात्मिक उल्लास रहा। पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर एवं बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद के सान्निध्य में गुरु पूजन, सत्संग, विशाल भंडारा तथा सेवा कार्यों का आयोजन हुआ। विधायक ने सेवा कार्य किया। हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान अलखेश्वर महादेव के दर्शन कर गुरु का आशीर्वाद लिया और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। शुक्रवार से प्रारंभ हुए पांच दिवसीय ‘सत्य परमात्मा बोध शिविर’ का भी विधिवत समापन हुआ। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक प्रवचनों और सत्संग का लाभ उठाया। समापन अवसर पर स्वामी प्रवक्तानंद ने अपने संबोधन में मानव जीवन में गुरु के महत्व, ईश्वर प्राप्ति, सत्य, धर्म और सद्कर्मों के मार्ग पर चलने का संदेश दिया।

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सैकड़ों जरूरतमंद व विधवा महिलाओं को साड़ी वितरित की गई। विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद प्राप्त किया। विभिन्न मठों और मंदिरों से आए साधु-संतों की भी उपस्थिति रही। भाजपा जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, नवाबगंज विधायक एमपी आर्य व भाजपा संगठन के पदाधिकारी रहे। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह व एसपी सुकीर्ति माधव समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया। धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण से सराबोर कर दिया।

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