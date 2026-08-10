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Pilibhit News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: अमरिया में बरेली-हरिद्वार हाईवे पर रविवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रैक्टर में टक्कर मारी। ट्रैक्टर चालक कृष्णपाल बाल-बाल बच गए, जबकि स्कॉर्पियो के चालक को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है।

Pilibhit News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर

Pilibhit News: अमरिया। थाना क्षेत्र में बरेली-हरिद्वार हाईवे पर माधौपुर चौराहे से कुछ दूरी पर फरदिया मंदिर के पास रविवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने धान की कुटाई-पिसाई मशीन लगे ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक कृष्णपाल बाल-बाल बच गए, जबकि स्कॉर्पियो चालक को मामूली चोटें आईं। नवाबगंज क्षेत्र के गांव कुरइया तल्लुका फुटा कुआं निवासी कृष्णपाल अमरिया क्षेत्र में ट्रैक्टर से धान की कुटाई और पिसाई का काम करते हैं। रविवार को वह भौनी गांव से काम समाप्त कर फरदिया की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान अमरिया की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनके ट्रैक्टर में टक्कर मार दी।

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सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो व चालक को थाना अमरिया ले गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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