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Pilibhit News: पीलीभीत होकर चलेगी मऊ–बरेली परीक्षा स्पेशल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और सामान्य यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने मऊ-बरेली परीक्षा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन अगस्त माह में 16 फेरों तक चलेगी और बरेली तथा पूर्वांचल के प्रमुख शहरों तक आवागमन में सहायता करेगी।

Pilibhit News: पीलीभीत होकर चलेगी मऊ–बरेली परीक्षा स्पेशल

Pilibhit News: पीलीभीत। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और सामान्य यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने मऊ-बरेली परीक्षा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन अगस्त माह में कुल 16 फेरों तक संचालित होगी। पीलीभीत, पूरनपुर और मैलानी होकर गुजरने वाली इस ट्रेन से जिले के परीक्षार्थियों को बरेली और पूर्वांचल के प्रमुख शहरों तक आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।

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विशेष ट्रेन के समय

रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 05185 मऊ-बरेली परीक्षा विशेष का संचालन आज से से पांच अगस्त, आठ से 13 अगस्त, 16 से 20 अगस्त तथा 24 अगस्त तक किया जाएगा। ट्रेन मऊ से सुबह 11:45 बजे रवाना होकर दूसरे दिन पीलीभीत सुबह 3:33 बजे पहुंचेगी। इसके बाद भोजीपुरा, इज्जतनगर और बरेली सिटी होते हुए सुबह 6:10 बजे बरेली जंक्शन पहुंचेगी।

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वापसी ट्रेन का विवरण

वापसी में 05186 बरेली-मऊ परीक्षा विशेष 3 से 6 अगस्त, 9 से 14 अगस्त, 17 से 21 अगस्त तथा 25 अगस्त तक चलेगी। यह ट्रेन बरेली जंक्शन से दोपहर 3:25 बजे रवाना होकर पीलीभीत शाम 5:10 बजे तथा पूरनपुर से होकर मैलानी, सीतापुर, लखनऊ और अयोध्या मार्ग से अगले दिन सुबह 8:20 बजे मऊ पहुंचेगी। जन संपर्क अधिकारी का कहना है कि विशेष ट्रेन के संचालन से प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ-साथ नियमित यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विशेष ट्रेन कब तक चलेगी?
विशेष ट्रेन अगस्त माह में कुल 16 फेरों तक संचालित होगी।
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