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Pilibhit News: चार शिकायतों में से दो शिकायतों का किया निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बीसलपुर में एसडीएम नागेंद्र पांडेय की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दिन राजस्व और पुलिस से जुड़ी चार शिकायतें आईं, जिनमें से दो का तुरंत निस्तारण किया गया। बची दो शिकायतों के समाधान के लिए टीमों का गठन किया गया। इस अवसर पर कोतवाल संजीव कुमार शुक्ला भी उपस्थित थे।

Pilibhit News: चार शिकायतों में से दो शिकायतों का किया निस्तारण

Pilibhit News: बीसलपुर। एसडीएम नागेंद्र पांडेय की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में राजस्व व पुलिस से संबंधित चार शिकायतें आई। जिनमे से दो शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। दो बची शिकायतों के निस्तारण के लिए टीमें गठित की गईं। इस मौके पर कोतवाल संजीव कुमार शुक्ला भी मौजूद रहे।

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