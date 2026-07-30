Pilibhit News: ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम होगा लागू
Pilibhit News: पीलीभीत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत घरों में चार अलग-अलग रंगों के डिब्बे रखे जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल से ट्रैकिंग की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड लगेगा। लैंडफिल क्षेत्रों में कचरे का निषेध किया गया है।
Pilibhit News: पीलीभीत। जिलेभर की ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत घरों में चार अलग रंगों के डिब्बे रखे जाएंगे, जिनमें कूड़ा रहेगा। ऑनलाइन पोर्टल के जीपीएस के माध्यम से ट्रैकिंग की जाएगी। आधुनिक चौपाल हमारी पंचायत, हमारा नया कानून शीर्षक से नई व्यवस्था को लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों को पत्र भेजा जा चुका है। इस बारे में बैठकें हो चुकी है। डीपीआरओ रोहित भारती ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधक नियम लागू होने जा रहा है। नई व्यवस्था में घर पर चार डिब्बे रखे होने चाहिए, जिनका रंग निर्धारित किया गया है।
ऑनलाइन पोर्टल से निगरानी होगी। नियम का उल्लंघन करने पर भारी आर्थिक दंड डाला जाएगा। कचरे का अंत लैंडफिल जगह पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। स्वच्छता मित्रों के लिए सुरक्षा कवच रहेगा।
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