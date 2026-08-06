Pilibhit News: डीएम को आरईएस के अभियंता समेत साठ कर्मी मिले नदारत
Pilibhit News: पीलीभीत। डीएम ने कलेक्ट्रेªट एवं विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर उपस्थिति पंजिका
Pilibhit News: पीलीभीत। डीएम ने कलेक्ट्रेªट एवं विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर उपस्थिति पंजिका को जमा करा लिया। आरईएस के अभियंता समेत कुल 60 अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयों में नदारत मिले। जन सुनवाई के निर्देशों के बाद भी लापरवाही मिलने पर अनुपस्थिति अधिकारियों/कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया गया है। डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह ने सुबह 10.20 बजे कलेक्टेªट, जिला पंचायत, निर्वाचन, समाज कल्याण कार्यालय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय, टेªजरी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्या, डूडा कार्या, मत्स्य विभाग, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्या0, मुख्य विकास अधिकारी कार्या0, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्या, जिला पूर्ति कार्यालय, पीओ पीआरडी कार्यालय का औचक निरीक्षण एवं एवं उपस्थिति रजिस्टर पंजिका की जांच की।
कलेक्ट्रेट कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान 12 कर्मचारी, जिला पंचायत में 15 कर्मचारी, निर्वाचन कार्यालय में 02 कर्मचारी, जिला समाज कल्याण विभाग में 01 कर्मचारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में 01 कर्मचारी, ट्रेजरी में 07 कर्मचारी, जिला पूर्ति कार्यालय में 07 कर्मचारी, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में 01 कर्मचारी, डूडा कार्यालय में 02 कर्मचारी, मत्स्य विभाग में 01 कर्मचारी, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय में 05 कर्मचारी, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में 03 कर्मचारी, पीओ पीआरडी कार्यालय में 02 कर्मचारी, जिला दिव्यांजन सशक्तीकरण विभाग में 01 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इस प्रकार कुल कार्यालयों में 60 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, अपर मुख्य विकास अधिकारी, सहायक निबन्धक सहकारिता, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता (ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा), एई (ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा), पीडी डीआरडीए एवं जिला मत्स्य अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने व स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए।
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