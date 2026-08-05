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Pilibhit News: 50 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शारदा नदी में समाई, पत्र भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में शारदा नदी का जल स्तर बढ़ने और कटान से गांव के लोग भयभीत हैं। ग्राम प्रधान ने मुख्यमंत्री से कटान रोकने और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। नदी ने 50 एकड़ गन्ने की फसल और कई एकड़ भूमि निगल ली है। किसानों ने समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए हैं।

Pilibhit News: 50 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शारदा नदी में समाई, पत्र भेजा

Pilibhit News: पूरनपुर। शारदा नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा नदी तेजी से कटान भी करने रही है। इसको लेकर ग्रामीण भयभीत है। ग्राम प्रधान ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर काटन रोकने के स्थाई उपाय और किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है।

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कटान की समस्या

तहसील क्षेत्र के गांव चंदिया हजारा के ग्राम प्रधान वासुदेव कुंडू ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया कि शारदा नदी गांव के पास दोनों किनारो पर तेजी से भू कटान कर रही है। नदी के उस पर गांव हजारा के राजेंद्र कुमार, राकेश यादव, शंकर लाल, गुरबचन सिंह, बलकार सिंह, बूटा सिंह, गुरदीप सिंह और भजन सिंह की लगभग 50 एकड़ गन्ने की फसल नदी में समा चुकी है। इसके अलावा नदी के इस पर गांव चंदिया हजारा के आदित्य सरकार, बृजेंद्र सरकार, कमलेश राय की भी दो-दो एकड़ कृषि भूमि नदी निगल गई।

प्रभावित किसान

गांव हजारा में कटान रोकने के लिए बाढ़ खंड ने शासन को परियोजना भेजी थी लेकिन बजट स्वीकृत न होने से बचाव कर नहीं हो सके। इस पर चंदिया हजारा के हताश किसानों ने आठ लाख रुपए का चंदा एकत्र कर जिओ ट्यूब लगाए। ग्राम प्रधान ने बताया कि अधिकांश जिओ ट्यूब नदी में धंस चुके हैं। किसानों को मुआवजा नहीं मिला।

राजनीतिक पहल

गांव हजारा और चंदिया हजारा में शारदा नदी वन भूमि सहित किसानों की भूमि तेजी से कटान कर रही है। इससे दोनों और एक-एक किमी तटबंध का निर्माण करने की मांग की गई। ग्राम प्रधान ने मुख्यमंत्री से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए भू कटान रोकने की स्थाई व्यवस्था करने की भी मांग रखी है।

सामान्य प्रश्न

शारदा नदी के कटान से कितनी कृषि भूमि प्रभावित हुई?
शारदा नदी ने लगभग 50 एकड़ गन्ने की फसल और कई एकड़ कृषि भूमि को प्रभावित किया है।
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