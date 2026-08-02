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Pilibhit News: शारदा नदी ने शुरू किया कटान, उपजाऊ जमीन समायी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: हालांकि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, शारदा नदी में पानी का डिस्चार्ज होते रहने से कटान शुरू हो गया है। ग्रामीणों में दहशत है क्योंकि उपजाऊ भूमि कट रही है। धनारा घाट पुल के पास नदी ने कटान कर लिया है। लोग गर्मी से राहत के लिए जल्द बारिश की उम्मीद कर रहे हैं।

शारदा नदी ने शुरू किया कटान, उपजाऊ जमीन समायी
शारदा नदी ने शुरू किया कटान, उपजाऊ जमीन समायी

Pilibhit News: भले ही पिछले काफी दिनों से बारिश नहीं हुई। इसके बावजूद शारदा नदी में रुक-रुक कर डिस्चार्ज किया जा रहे पानी की वजह से अब शारदा नदी कटान करने लगी है। कटान से बढ़ रहे खतरे से ग्रामीण दहशत में है। नदी के किनारे उपजाऊ भूमि की तरफ कटान होने से मिट्टी कट कर नदी में बह रही है। शेरपुर कला और हजारा के मध्य बहने वाली शारदा नदी पर बने धनारा घाट पुल के दाएं ओर नदी ने कटान शुरू कर दिया है नदी का कटान होने से उपजाऊ जमीन का एक भाग पानी में समा गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर शारदा नदी के विकराल होते स्वरूप को देखकर हैरान है राहत की बात यह है कि पिछले काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है और क्षेत्र में फिलहाल सूखा सा है।

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लोग गर्मी से राहत के लिए जल्द ही बारिश होने की आस लगाए हुए हैं। शारदा नदी में सुबह 10 बजे डिस्चार्ज बुलेटिन के मुताबिक 66884 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है यह खतरे के निशान से नीचे है लेकिन नदी का चौड़ा होता पाट परेशानी बनता जा रहा है।

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