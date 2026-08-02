Pilibhit News: शारदा नदी ने शुरू किया कटान, उपजाऊ जमीन समायी

Pilibhit News: भले ही पिछले काफी दिनों से बारिश नहीं हुई। इसके बावजूद शारदा नदी में रुक-रुक कर डिस्चार्ज किया जा रहे पानी की वजह से अब शारदा नदी कटान करने लगी है। कटान से बढ़ रहे खतरे से ग्रामीण दहशत में है। नदी के किनारे उपजाऊ भूमि की तरफ कटान होने से मिट्टी कट कर नदी में बह रही है। शेरपुर कला और हजारा के मध्य बहने वाली शारदा नदी पर बने धनारा घाट पुल के दाएं ओर नदी ने कटान शुरू कर दिया है नदी का कटान होने से उपजाऊ जमीन का एक भाग पानी में समा गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर शारदा नदी के विकराल होते स्वरूप को देखकर हैरान है राहत की बात यह है कि पिछले काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है और क्षेत्र में फिलहाल सूखा सा है।