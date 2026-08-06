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Pilibhit News: शारदा नदी के तेवर से रोज बीस एकड़ गन्ने की फसल और जमीन नदी में समा रही

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: हजारा क्षेत्र में शारदा नदी का तेज भू-कटान जारी है, जिससे किसानों की उपजाऊ जमीन और गन्ने की फसलें प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि बचाव कार्य नहीं किया गया, तो बड़ी मात्रा में कृषि भूमि नदी में समा जाएगी। किसान चिंतित हैं क्योंकि उनके वर्षों की मेहनत नष्ट हो रही है।

Pilibhit News: शारदा नदी के तेवर से रोज बीस एकड़ गन्ने की फसल और जमीन नदी में समा रही

Pilibhit News: हजारा। ट्रांस शारदा क्षेत्र में शारदा नदी का तेज भू-कटान लगातार जारी है। हजारा क्षेत्र के गांवों में नदी रोजाना किसानों की उपजाऊ जमीन और गन्ने की खड़ी फसल को अपने आगोश में समेट रही है। कटान की रफ्तार से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते बचाव कार्य नहीं कराया गया तो बड़ी मात्रा में कृषि भूमि नदी में समा जाएगी। ट्रांस शारदा क्षेत्र के गांव हजारा के पास शारदा नदी का कटान लगातार बढ़ रहा है। हजारा गांव के किसान राजेश यादव, राजेंद्र यादव, शंकरलाल, गुरुबचन सिंह, बूटा सिंह, बलकार सिंह, भजन सिंह, गुरदीप सिंह, मेवाराम, राधेश्याम, हर सुवरन, रामलखन, लखबिंदर सिंह समेत कई किसानों की करीब 20 एकड़ कृषि भूमि और गन्ने की खड़ी फसल रोजाना नदी में समा रही है।

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लगातार हो रहे कटान से किसानों की वर्षों की मेहनत देखते ही देखते बर्बाद हो रही है। एक दिन पहले भी 50 एकड जमीन नदी में समा चुकी थी। कटान करते हुए अब नदी गांव की ओर बढ रही। इससे ग्रामीणों की चिंता बढने लगी है। इधर चंदिया हजारा क्षेत्र में भी कटान जारी है।

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