Pilibhit News: ई-रिक्शा और बाइक की टक्कर में दंपति घायल
Pilibhit News: बरखेड़ा के गाजीपुर कुंडा के पास रविवार को एक ई-रिक्शा और बाइक की भिड़ंत में दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरखेड़ा लाया गया, जहां एक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। ड्राइवर घटना के बाद फरार हो गया।
Pilibhit News: बरखेड़ा। नवाबगंज मार्ग पर बरखेड़ा क्षेत्र के गाजीपुर कुंडा के पास रविवार दोपहर करीब एक बजे ई-रिक्शा और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। गनीमत रही कि उस समय ई-रिक्शा में कोई सवारी नहीं थी। थाना न्यूरिया के गांव खरौसा निवासी फूलचंद अपनी पत्नी नंदरानी के साथ भैंसाह ग्वालपुर गांव से देशी दवा लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद ई-रिक्शा चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरखेड़ा पहुंचाया।
प्राथमिक उपचार के बाद नंदरानी की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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