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Pilibhit News: जहानाबाद में पांच पुलिस सहायता केंद्र बनाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: जहानाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अमरिया, भांनडाडी और कुंडराकोठी बॉर्डर पर सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। महिला यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कुल पांच सुरक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है।

Pilibhit News: जहानाबाद में पांच पुलिस सहायता केंद्र बनाए

Pilibhit News: जहानाबाद। कांवड़ यात्रा को लेकर जहानाबाद कोतवाली पुलिस रेड अलर्ट पर है। कोतवाली क्षेत्र से निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जहानाबाद अमरिया बॉर्डर भांनडाडी कुंडराकोठी बॉर्डर पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। जहानाबाद रिछा तिराहे पर पुलिस बूथ बनाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। महिला कावड़ यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र में पांच पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं। बैनर पर सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर अंकित किए गए हैं। जेएमबी तिराहा, ललौरी खेड़ा पुलिस चौकी, शाही कोल्ड स्टोरेज तथा जहानाबाद रिछा तिराहा कुल पांच सुरक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

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प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह ने बताया कि बनाए गए सभी सुरक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

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