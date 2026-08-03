Pilibhit News: महिला प्रधान के पति ने गुपचुप तरीके से कर ली दूसरी शादी
Pilibhit News: महिला ग्राम प्रधान इंद्रावती के पति बलवीर सिंह ने दिल्ली की एक महिला से गुपचुप दूसरी शादी कर ली। उन्होंने अपनी पहली पत्नी के लेटर पैड पर धोखे से हस्ताक्षर कराकर आधार कार्ड भी बनाया। जब इंद्रावती को इस बारे में जानकारी मिली, तो वे पुलिस में शिकायत करने के लिए तैयार हो गई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
Pilibhit News: माधोटांडा। महिला ग्राम प्रधान के पति ने दिल्ली की एक महिला से गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली। गांव का स्थाई पता दिखाकर आधार कार्ड बनवाने के लिए पहली पत्नी के लेटर पैड पर धोखे से हस्ताक्षर भी करा लिए। जानकारी लगने पर महिला प्रधान के होश उड़ गए। उसने कार्रवाई के लिए पुलिस को तैयार दी। पुलिस ने पति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मामला थाना माधोटांडा क्षेत्र के गांव बंदर बोझ का है।
पति की धोखाधड़ी
गांव की रहने वाली इंद्रावती वर्तमान में ग्राम प्रधान/ प्रशासक हैं। उन्होंने दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि उनके पति बलवीर सिंह का प्रेम प्रसंग दिल्ली की रहने वाली दूसरी महिला से चल रहा था। बलवीर सिंह ने पहली पत्नी इंद्रावती को बिना बताए गुपचुप तरीके से दिल्ली की महिला से दूसरी शादी कर ली।
आधार कार्ड धोखाधड़ी
यही नहीं दूसरी पत्नी को गांव का स्थाई निवासी दिखाकर आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रधान पत्नी इंद्रावती के लेटर पैड पर धोखे से हस्ताक्षर भी करवा लिया। जब इसकी जानकारी इंद्रावती को लगी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने दूसरी शादी करने पर पति का विरोध किया।
पुलिस की कार्रवाई
उसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की। माधोटांडा पुलिस ने प्रधान पति बलबीर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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