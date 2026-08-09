Pilibhit News: ईओ व बीडीओ को गोवंशीयों को पकड़वाने के दिए निर्देश

Pilibhit News: बीसलपुर। लगातार आवारा सांड़ों व गोवंशीयों से टकराकर लोगों की हो रही मौतों व कांवड़ यात्रा को देखते हुये एसडीएम सख्त हो गए हैं। एसडीएम ने बीडीओ व ईओ को सड़कों पर घूम रहे आवारा गोवंशीयों को पकड़वाने के कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कांवड़ मार्गों व विशेष सुरक्षा रखने, आवारा गोवंशीयों को पकड़कर गोशालाओं में रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद भी सड़कों पर आवारा गोवंशीयों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। जिसके कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। कांवड़ियों के कहीं ये आवारा सांड़ मुसीबत न बन जाएं इसे देखते हुये एसडीएम नागेंद्र पांडेय ने बीडीओ सर्वेश कुमार व ईओ शमशेर सिंह को पत्र जारी कर सड़कों पर घूम रहे गोवंशीयों को तत्काल पकड़वाकर गोशालाओं में रखने के निर्देश दिए हैं।