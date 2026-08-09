Pilibhit News: ईओ व बीडीओ को गोवंशीयों को पकड़वाने के दिए निर्देश

Pilibhit News: ईओ व बीडीओ को गोवंशीयों को पकड़वाने के दिए निर्देश
Pilibhit News: बीसलपुर में आवारा सांड़ों की टकराहट से होने वाली मौतों को देखते हुए एसडीएम ने बीडीओ और ईओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सड़कों पर घूम रहे गोवंशीयों को पकड़वाने के लिए कदम उठाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने भी कांवड़ मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और गोवंशीयों को गोशालाओं में रखने के निर्देश दिए हैं।
Pilibhit News: बीसलपुर। लगातार आवारा सांड़ों व गोवंशीयों से टकराकर लोगों की हो रही मौतों व कांवड़ यात्रा को देखते हुये एसडीएम सख्त हो गए हैं। एसडीएम ने बीडीओ व ईओ को सड़कों पर घूम रहे आवारा गोवंशीयों को पकड़वाने के कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कांवड़ मार्गों व विशेष सुरक्षा रखने, आवारा गोवंशीयों को पकड़कर गोशालाओं में रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद भी सड़कों पर आवारा गोवंशीयों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। जिसके कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। कांवड़ियों के कहीं ये आवारा सांड़ मुसीबत न बन जाएं इसे देखते हुये एसडीएम नागेंद्र पांडेय ने बीडीओ सर्वेश कुमार व ईओ शमशेर सिंह को पत्र जारी कर सड़कों पर घूम रहे गोवंशीयों को तत्काल पकड़वाकर गोशालाओं में रखने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही रविवार से सोमवार तक कांवड़ यात्रा मार्गों पर 200 मीटर की दूरी पर दो दो सफाई कर्मचारियों की तैनाती किए जाने के निर्देश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।