Pilibhit News: एसडीएम ने मढ़ानाथ, सिंबुआ में शिवमंदिरों की व्यवस्था देखी

Pilibhit News: एसडीएम ने मढ़ानाथ, सिंबुआ में शिवमंदिरों की व्यवस्था देखी
Pilibhit News: बिलसंडा में, सावन महीने के दौरान शिवमंदिरों में कावंड़ियों और शिवभक्तों की सुरक्षा के लिए एसडीएम नागेन्द्र पांडे और एसओ जगदीप मलिक ने मंदिरों का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिरों के भीतर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और पुलिस प्रशासन को सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
Pilibhit News: बिलसंडा। सावन माह में शिवमंदिरों में कावंड़ियों और शिवभक्तों की की सुरक्षा और सुविधाओं के निरीक्षण के क्रम में गुरुवार को एसडीएम नागेन्द्र पांडे और एसओ जगदीप मलिक ने बिलसंडा में प्रमुख मंदिरों का निरीक्षण किया। मरौरी स्थित मढानाथ और सिमबुआ शिवमंदिर पहुंचे एसडीएम ने मंदिर के भीतर बाहर सीसीटीवी, मंदिर तक पहुंचने की सड़कों व भीड़भाड़ पर मंदिर में किये जाने वाले प्रबंधों के बारे में जाना। मंदिर के पुजारियों से बातचीत की। एसडीएम ने बताया कि शिवमन्दिरों पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस रहेगी। पुलिस प्रशासनिक टीम मौजूद रहेंगी। एसडीएम ने एसओ को निर्देश दिया कि सावन माह में थाना क्षेत्र से गंगाजल लेने जाने वाले जत्थों की सूचना जरूर रखें।
शिवभक्तों व कावड़ियों के जलाभिषेक रूट प्लान पर नजर रखें। उनसे सम्पर्क में रहे। एसओ ने बताया कि हाईवे व मंदिरों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का वेरिफिकेशन करा लिया गया है। हाईवे पर कावंड़ दल के साथ पुलिस सुरक्षा में मौजूद रहेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।