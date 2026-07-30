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Pilibhit News: एसडीएम ने मढ़ानाथ, सिंबुआ में शिवमंदिरों की व्यवस्था देखी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बिलसंडा में, सावन महीने के दौरान शिवमंदिरों में कावंड़ियों और शिवभक्तों की सुरक्षा के लिए एसडीएम नागेन्द्र पांडे और एसओ जगदीप मलिक ने मंदिरों का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिरों के भीतर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और पुलिस प्रशासन को सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

Pilibhit News: एसडीएम ने मढ़ानाथ, सिंबुआ में शिवमंदिरों की व्यवस्था देखी

Pilibhit News: बिलसंडा। सावन माह में शिवमंदिरों में कावंड़ियों और शिवभक्तों की की सुरक्षा और सुविधाओं के निरीक्षण के क्रम में गुरुवार को एसडीएम नागेन्द्र पांडे और एसओ जगदीप मलिक ने बिलसंडा में प्रमुख मंदिरों का निरीक्षण किया। मरौरी स्थित मढानाथ और सिमबुआ शिवमंदिर पहुंचे एसडीएम ने मंदिर के भीतर बाहर सीसीटीवी, मंदिर तक पहुंचने की सड़कों व भीड़भाड़ पर मंदिर में किये जाने वाले प्रबंधों के बारे में जाना। मंदिर के पुजारियों से बातचीत की। एसडीएम ने बताया कि शिवमन्दिरों पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस रहेगी। पुलिस प्रशासनिक टीम मौजूद रहेंगी। एसडीएम ने एसओ को निर्देश दिया कि सावन माह में थाना क्षेत्र से गंगाजल लेने जाने वाले जत्थों की सूचना जरूर रखें।

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शिवभक्तों व कावड़ियों के जलाभिषेक रूट प्लान पर नजर रखें। उनसे सम्पर्क में रहे। एसओ ने बताया कि हाईवे व मंदिरों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का वेरिफिकेशन करा लिया गया है। हाईवे पर कावंड़ दल के साथ पुलिस सुरक्षा में मौजूद रहेगी।

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