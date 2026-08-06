Pilibhit News: बीईओ के निरीक्षण में बंद मिले दो स्कूल, स्टाफ का वेतन काटने की संस्तुति

Pilibhit News: पूरनपुर। खंड शिक्षाधिकारी ने आधा दर्जन से अधिक स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान दो स्कूल बंद मिले और स्टाफ का वेतन काटने की संस्तुति की गई। अन्य स्कूलों में छात्र और नामांकन संख्या बढ़ाने के निर्देष दिए गए। बीईओ ने स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने और टूटे चहारदीवारी के प्रस्ताव मांगे।

Pilibhit News: पूरनपुर। खंड शिक्षाधिकारी ने आधा दर्जन से अधिक स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान दो स्कूल बंद मिले। दोनों स्कूलों में तैनात स्टाफ का वेतन काटने की संस्तुति की गई। इसके अलावा अन्य स्कूलों में छात्र और नामांकन संख्या बढ़ाने के निर्देष दिए गए।

निरीक्षण की जानकारी बुधवार को खंड शिक्षाधिकारी विजय वीरेंद्र सिंह ने बाइफरकेशन के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान 7.55 बजे स्कूल बंद पाया गया। स्टाफ नदारद मिला। इस पर बीईओ ने बीएसए को रिपोर्ट भेजकर पूरे स्टाफ का एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति की है।

अन्य विद्यालयों का निरीक्षण नगरिया खुर्द के कंपोजिट विद्यालय भी 8.20 पर निरीक्षण के दौरान बंद मिला। स्कूल में तैनात स्टाफ का भी एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति की गई। भूड़ा गोरख डिब्बी के प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान एक शिक्षक पहुंचे। उन्हें समय पर उपस्थित रहने की चेतावनी दी गई। प्राथमिक विद्यालय मटैया लालपुर में एक शिक्षा मित्र अनुपस्थित मिलने पर एक दिन का मानदेय काटने की संस्तुति की गई।

छात्र उपस्थिति का मुद्दा रमनगरा के कंपोजिट विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बहुत कम पाई गई। इस पर बीईओ ने छात्र उपस्थिति बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए। प्राथमिक विद्यालय पलिया में भी छात्र नामांकन बढ़ाने को कहा गया। प्राथमिक विद्यालय धुरिया पलिया में छात्र नामांकन कम मिलने पर बीईओ ने नाराजगी जताई।

संरचना की स्थिति धुरिया पलिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी क्षतिग्रस्त मिली। इंचार्ज से दीवार का प्रस्ताव मांगा गया। बीईओ के ताबड़तोड़ निरीक्षण को लेकर स्कूलों में खलबली मची रही। उन्होंने बताया कि दो स्कूल खुलने के समय बंद मिले। उनकी रिपोर्ट बीएसए को भेज दी गई है।