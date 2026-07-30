Pilibhit News: सावन आज से,कांवड़ रूट पर लगाए गए 45 नए हाईटेक कैमरे

सुरक्षा व्यवस्था

सावन माह और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। पूरे जिले में लगभग 1400 सीसीटीवी कैमरों से कांवड़ मार्गों और प्रमुख शिव मंदिरों की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा 45 नए हाईटेक कैमरे भी कांवड़ मार्ग पर लगाए गए हैं। कैमरों की निगरानी के लिए 24 घंटे संचालित होने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। 30 जुलाई से शुरू होकर 29 अगस्त तक चलने वाले सावन माह को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है। इस बार सावन में चार सोमवार पड़ रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को बड़ी संख्या में कांवड़िए जल लेने के लिए कछला घाट रवाना होंगे, जबकि रविवार को मंडी समिति में विश्राम करेंगे। सोमवार सुबह से कांवड़ियों के जत्थे शहर के गौरीशंकर मंदिर सहित अन्य शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान डाक कांवड़ भी बड़ी संख्या में पहुंचेगी। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिले को चार जोन और 16 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। लगभग 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है तथा 100 से अधिक पिकेट प्वाइंट बनाए गए हैं। कांवड़ मार्गों और शिव मंदिरों की सुरक्षा के लिए पूरे जिले में करीब 1400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें 45 नए हाईटेक कैमरे भी शामिल हैं। इन कैमरों की निगरानी के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या गड़बड़ी की सूचना तत्काल संबंधित थाना और चौकी प्रभारी को दी जाएगी, जिससे समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।