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Pilibhit News: श्रावण माह शुरू होते ही शिवालयों में गूंजी जय जयकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: श्रावण माह की शुरूआत गुरुवार को हो गई। भक्तों ने शिवालयों में पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। सुरक्षा के कारण सजावट और इंतजाम किए गए, जिससे शांति से कांवड़ यात्रा निकल सके। बिजली कर्मियों ने सुरक्षा के लिए पालीथिन लगाई।

Pilibhit News: श्रावण माह शुरू होते ही शिवालयों में गूंजी जय जयकार

Pilibhit News: पीलीभीत। श्रावण माह की शुरूआत गुरुवार को हो गई। शिवालयों में जय जयकार की गूंज के साथ ही जलाभिषेक किया गया। सुबह से शाम तक भगवान भोले नाथ के दरबार में पहुंच कर भक्तों ने शीश नवाया और रुद्राभिषेक समेत विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्रावण मास का माह शुरू होने के साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना और भोले की जय जयकार का सिलसिला भोर से ही शुरू हो गया है।

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मंदिरों की सजावट

शहर के गौरी शंकर, दूधिया मंदिर समेत अर्धनारीश्वर मंदिर समेत अन्य शिवालयों को सजाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा एजेंसी को भी सतर्क किया गया है। भगवान शिव की आराधना के पवित्र माह सावन का शुभारंभ गुरुवार से हो गया। मंदिर में बम बम भोले के जय घोष सुनाई देने लगे। पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने के बाद जलाभिषेक किया गया। रात्रि में शिवालयों की सजावट के लिए रंग बिरंगी लाइटों को लगाया गया है।

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सुरक्षा इंतजाम

मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को लेकर बैरिकेडिंग साफ-सफाई पेयजल आदि के इंतजाम कर दिए गए हैं। अलावा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को भी पिछले दिनों जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी सुकीर्ति माधव ने निरीक्षण कर देखा था। कावड़ माह के दौरान श्री गौरी शंकर मंदिर और दूधिया मंदिर समेत जिले के सभी शिवालयों में गतिविधियां रहती हैं। श्रावण मास का पहला सोमवार तीन अगस्त को होने के चलते अब तैयारी शुरू की गई है। ताकि शांतिपूर्ण ढंग से कांवड़ यात्रा निकाली जा सके। कांवड़ियों के दल शनिवार को रवाना होना शुरू हो जाएंगे।

अन्य इंतजाम

ताकि किसी को असुविधा न हो सावन के पहले सोमवार को देखते हुए बिजली आदि के पोल पर करंट वगैरा से बचाने के लिए बिजली कर्मियों ने पालीथिन लगाई। ताकि किसी प्रकार की आशंका को दूर किया जा सके। साथ ही साफ सफाई को लेकर भी अतिरिक्त टीमों को लगाया गया है ताकि शिवालायों के पास किसी को असुविधा न हो।

प्रश्न-उत्तर

श्रावण माह कब शुरू हुआ?
श्रावण माह की शुरूआत गुरुवार को हो गई।
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