Pilibhit News: गांवों में चौपाल लगाकर किया जनसंपर्क
Pilibhit News: सपा नेता अशोक राजा ने गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया। उन्होंने विभिन्न गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत की। उनकी सरकार की नीतियों और पूर्व सरकार के विकास कार्यों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान और व्यापारी भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान हैं।
Pilibhit News: पूरनपुर। सपा नेता अशोक राजा ने गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया। उन्होंने जमुनिया, पिपरिया, संतोष करेलिया, न्यूरिया और मल्लापुर समेत कई गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने सपा की नीतियों और पूर्ववर्ती सपा सरकार के विकास कार्यों पर संबोधन किया। कहा कि किसान, नौजवान और व्यापारी भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।