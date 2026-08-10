Pilibhit News: हरिद्धार जाने वाले कांवडियों का अभिनंदन किया
Pilibhit News: सपा के प्रदेश सचिव सतेद्र मौर्य ने ललौरीखेड़ा से हरिद्वार जाने वाले कांवडियों का पुष्पवर्षा कर सम्मान किया। इस कार्यक्रम में महंत धर्मेंद्र, सोनू कुमार, वीर पाल साग़र और अन्य सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। सभी कांवडियों को फूलों से अभिनंदन किया गया।
Pilibhit News: सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सतेद्र मौर्य ने फूल मालाओं से कांवडियों को सम्मानित किया गया। सदर तहसील के अंर्तगत ललौरीखेड़ा से हरिद्वार को जाने आने वाले कांवडियों को पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया गया। सम्मानित होने वालों में महंत धर्मेंद्र, सोनू कुमार, वीर पाल साग़र के साथ सैकड़ों महिला पुरुष रहे। अशोक सैनी, देवकुमार मौर्य, पुनीत कुमार आदि रहे।
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