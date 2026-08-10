Pilibhit News: डीएम-एसपी ने धनाराघाट पर देखी व्यवस्थाएं
Pilibhit News: पीलीभीत में श्रावण मास के अवसर पर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह और एसपी सुर्कीति माधव ने धनाराघाट का निरीक्षण किया। उन्होंने घाट की व्यवस्थाओं, जलस्तर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीमांकन का जायजा लिया। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।
Pilibhit News: पीलीभीत। श्रावण मास के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता के दृष्टिगत डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह एवं एसपी सुर्कीति माधव ने कांवड़ यात्रा पर धनाराघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घाट परिसर, जलस्तर व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए घाट पर सीमांकन को देखा। घाट पर गोताखारों, नाव व्यवस्था को देखा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जलस्तर पर निरंतर निगरानी रखी जाए तथा किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। एसडीएम पूरनपुर, तहसीलदार पूरनपुर सहित अन्य मौजूद रहे।
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