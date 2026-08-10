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Pilibhit News: डीएम-एसपी ने धनाराघाट पर देखी व्यवस्थाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में श्रावण मास के अवसर पर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह और एसपी सुर्कीति माधव ने धनाराघाट का निरीक्षण किया। उन्होंने घाट की व्यवस्थाओं, जलस्तर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीमांकन का जायजा लिया। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।

Pilibhit News: डीएम-एसपी ने धनाराघाट पर देखी व्यवस्थाएं

Pilibhit News: पीलीभीत। श्रावण मास के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता के दृष्टिगत डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह एवं एसपी सुर्कीति माधव ने कांवड़ यात्रा पर धनाराघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घाट परिसर, जलस्तर व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए घाट पर सीमांकन को देखा। घाट पर गोताखारों, नाव व्यवस्था को देखा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जलस्तर पर निरंतर निगरानी रखी जाए तथा किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। एसडीएम पूरनपुर, तहसीलदार पूरनपुर सहित अन्य मौजूद रहे।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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